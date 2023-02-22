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Продукция МТЗ представлена на международной выставке в Болгарии

Продукция Минского тракторного завода представлена на международной сельхоз выставке "АГРА" в Болгарии.

Белорусский стенд посетил министр сельского хозяйства этой страны Явор Гечев. Мероприятие проходит в городе Пловдив. Здесь выставлена продукция из более чем 25 стран, а число участников - более 600.

Представлены все направления и отрасли сельского хозяйства: от различного рода продукции и техники до науки, инноваций и услуг.

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