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Продукция переработки сахарной свеклы подорожала на 17 % на экспортных торгах БУТБ
На БУТБ отмечают значительный спрос иностранных покупателей на продукцию переработки сахарной свеклы. В частности, за последние три недели отечественные производители сахара реализовали на экспорт в страны ЕС чуть более 10 тысяч тонн свекловичного жома почти на 3 миллиона евро и 19,5 тысячи тонн мелассы на 2 миллиона 300 тысяч евро. С каждой тонны белорусские экспортеры дополнительно зарабатывают около 12 евро. Как отметили на бирже, сезон производства сахара близится к завершению, поэтому и спрос на побочные продукты переработки сахарной свеклы сейчас находится на пиковом значении. В целом с середины октября реализуемый через биржу жом подорожал почти на 17 %. При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом география биржевых продаж свекловичного жома и мелассы существенно не изменилась: основными покупателями белорусской продукции по-прежнему являются компании из Латвии, Литвы и Нидерландов.
Фото: Аргументы и факты в Беларуси
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