Продукцию под маркой "сделано в Беларуси" ценят за качество и отличное сервисное обслуживание

У нас крайнее перевооружение было в прошлом году, введена эта прессовая линия, это участок окраски, линия по запечатыванию профиля. В планах на текущий год - это изготовление и запуск инженерно-технического центра, он будет оснащен самым современным испытательным оборудованием, которое по сути будет уникальное во всех странах СНГ.

Если говорить об алюминии, то рост составил более 40 процентов, а если о стали, то в 2,5 раза. Но даже, несмотря на такой значительный рост, на протяжении прошлого года нам в целом удалось управлять ситуацией и выполнить свои целевые показатели в компании. Санкции на продаже группы компании не сказались совсем и основная причина тому, как мы считаем, это выстроенные долгосрочные отношения с клиентами, которые зародились не вчера, не позавчера и даже не год назад.

Сейчас только 5 процентов продукции на внутреннем рынке. Остальное - экспорт.

Работа здесь кипит и в две, и бывает, три смены.

Прошлый, 2021 год, в компании называют стабильным. Удалось и прирасти, несмотря на то, что приходилось балансировать между конкурентной ценой для покупателя и возросшей стоимостью на сырье. Именно это называют ключевым вызовом прошлого годаМного покупателей среди стран СНГ, но не только. Более 30 процентов выручки за прошлый год как раз из Европы, северной Америки, Азии и Африки.Такая стратегия и у белорусского завод "Белгипс" компании "Кнауф". Сам Белгипс ведет историю с 1944-го, когда было принято решение о строительстве на улице Козлова Минского гипсового завода. 7 лет назад производство решили перенести за пределы столицы. В 2019-м двери открылись здесь.Около 70 миллионов евро инвестиций, линии по производству гипсовых строительных и пазогребневых плит, сухих стройсмесей. За городом сделали все с современным размахом.Владимир Сталинов приехал в Беларусь из России. Ранее работал на таком же производстве компании "Кнауф" в Пермском крае. Уверен, что гипсокартон - отличный строительный материал.И мода на него точно не проходит.