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Продукцию под маркой "сделано в Беларуси" ценят за качество и отличное сервисное обслуживание
Рост мировых цен на сырье стал одним из главных испытаний для промышленных предприятий в прошлом году. Приходилось искать компромисс между продавцами металла и покупателями своих готовых товаров. Удалось сохранить не только прежние экспортные рынки, но и найти новые.
Продукцию под маркой "сделано в Беларуси" ценят за качество и отличное сервисное обслуживание. Сам бизнес настроен на развитие, инвестиции вкладывают в новые линии, причем это иностранный капитал - делается все, чтобы удержать свою нишу на высококонкурентных рынках.
Светлана Лукьянюк поговорила с теми, кто знает секрет успеха. В этом цеху, где механизмы вращаются без остановки 24 на 7, уверены, что из профиля из алюминия можно построить если не все, то очень многое. 25 лет на рынке Беларуси - лучшее подтверждение того, что дело выгодное и гигант можно выстроить с нуля.
Сейчас это три производственных предприятия. Да, начинали не с таких объемов и масштабов, но сегодня это механизм закрытого цикла. Это значит, покупают сырье и выпускают готовый товар. От сплавки первичного алюминия до готового профиля.
До 140 тонн в день. И сразу же покупателю. Загружают до десятка машин. Хоть конкурентов хватает, и имена мировые, но знак качества белорусского резидента Свободной экономической зоны держится не один год. К высокой точности станков и собственные разработки от конструкторов - они получили не один патент. Фантазии чертежа воплощают как раз здесь. О своих линиях замдиректора по производству говорит - это уникальные передовые технологии. И они постоянно обновляются.
Сергей Асинский, заместитель директора по производству СООО "Алюминтехно":
У нас крайнее перевооружение было в прошлом году, введена эта прессовая линия, это участок окраски, линия по запечатыванию профиля. В планах на текущий год - это изготовление и запуск инженерно-технического центра, он будет оснащен самым современным испытательным оборудованием, которое по сути будет уникальное во всех странах СНГ.
Прошлый, 2021 год, в компании называют стабильным. Удалось и прирасти, несмотря на то, что приходилось балансировать между конкурентной ценой для покупателя и возросшей стоимостью на сырье. Именно это называют ключевым вызовом прошлого года
Павел Бальцевич, директор по маркетингу ГК "Алютех":
Если говорить об алюминии, то рост составил более 40 процентов, а если о стали, то в 2,5 раза. Но даже, несмотря на такой значительный рост, на протяжении прошлого года нам в целом удалось управлять ситуацией и выполнить свои целевые показатели в компании. Санкции на продаже группы компании не сказались совсем и основная причина тому, как мы считаем, это выстроенные долгосрочные отношения с клиентами, которые зародились не вчера, не позавчера и даже не год назад.
Сейчас только 5 процентов продукции на внутреннем рынке. Остальное - экспорт.
Много покупателей среди стран СНГ, но не только. Более 30 процентов выручки за прошлый год как раз из Европы, северной Америки, Азии и Африки.Такая стратегия и у белорусского завод "Белгипс" компании "Кнауф". Сам Белгипс ведет историю с 1944-го, когда было принято решение о строительстве на улице Козлова Минского гипсового завода. 7 лет назад производство решили перенести за пределы столицы. В 2019-м двери открылись здесь.
Около 70 миллионов евро инвестиций, линии по производству гипсовых строительных и пазогребневых плит, сухих стройсмесей. За городом сделали все с современным размахом.
Работа здесь кипит и в две, и бывает, три смены.
Владимир Сталинов приехал в Беларусь из России. Ранее работал на таком же производстве компании "Кнауф" в Пермском крае. Уверен, что гипсокартон - отличный строительный материал.И мода на него точно не проходит.
Владимир Сталинов, технический директор ОАО "Белгипс":
Производительность линий 30 миллионов квадратных метров гипсокартонного листа в год. У нас очень четко построена система контроля качества. И очень приятно. Что белорусы это вот прям те люди, которые могут поддерживать качество продукции, все четко, все отработано, все процессы, весь контроль качества. Как говорится, немецкое производство оборудования и белорусская ответственность дает залог успеха.
Основа готового продукта - гипсовый камень. Он в себестоимости тянет львиную долю, плюс газ и электроэнергия. Собственник из Германии обеспечивает загрузку предприятия сырьем для бесперебойной работы линий, которые здесь постоянно в движении, выпускают то, что нужно сегодня строительному рынку.
Александр Бабкин, директор ОАО "Белгипс":
При этом предприятие "Кнауф" выполнило полностью те поручения, которые глава государства давал и правительство поставило перед заводом. Мы снабжаем полностью внутренний рынок и около 40 процентов продукции поставляем на внешние рынки - Прибалтика, Молдова, Украина и Калининградская область.
Пандемийное время, говорит руководство, не сказалось на загрузке завода. Наоборот, Россия купила в 2021 году на треть больше. Другие рынки плюс 10-15 процентов. Уверены, такая тенденция сохранится. Ведь после пандемии оживают не только рынки, но и стройки, а им нужен качественный материал.
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