Трансформация механизмов продвижения товаров и услуг за рубеж - главная тема заседания Совета по развитию предпринимательства в правительстве.

Как отметил премьер-министр Александр Турчин, важно и дальше обеспечивать наращивание экспорта и усиление позиций на мировых рынках. При этом стоит учитывать, что сегодня приходится работать в условиях различных санкционных ограничений. В связи с этим государству и бизнесу необходимо совместно искать решения общих проблем, например в сфере логистики и расчетов, чтобы существенно упростить работу в этом направлении.