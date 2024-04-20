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Проект АТН "Даешь стране!": Бобруйскагромаш

Качество - один из брендов Беларуси. Бобруйскагромаш - крупнейший производитель сельхозмашин и приспособлений в странах Восточной Европы.

Сегодня техника, произведенная холдингом, работает более чем в полусотне государств. Что позволяет достичь высокого качества выпускаемой продукции? И как удается завоевывать свою нишу в данном сегменте рынка - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране!"

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