Проект АТН "Даешь стране!": Бобруйскагромаш

Качество - один из брендов Беларуси. Бобруйскагромаш - крупнейший производитель сельхозмашин и приспособлений в странах Восточной Европы.



Сегодня техника, произведенная холдингом, работает более чем в полусотне государств. Что позволяет достичь высокого качества выпускаемой продукции? И как удается завоевывать свою нишу в данном сегменте рынка - в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране!"