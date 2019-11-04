Проект бюджета-2020 поступил в парламент

Сегодня его рассмотрит профильная комиссия депутатов. А после документу еще предстоит пройти несколько чтений. Принимать бюджет будет нынешний созыв депутатов: у него есть две недели, чтобы утвердить основные параметры. Напомним, главный финансовый документ сверстали с дефицитом. Согласно проекту, рост экономики запланирован в размере 1,9%, а ставка рефинансирования останется на нынешнем уровне - 9 с половиной процентов.