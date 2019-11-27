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Проект бюджета-2020 принят во втором чтении
Проект бюджета на следующий год сегодня поддержала Палата представителей во втором чтении. Доходную часть будем формировать за счет экспорта, налоговых поступлений и акцизов. На 10 процентов сокращаются дотации из госказны на поддержку реального сектора. Треть денег пойдет на завершение пятилетних госпрограмм. И почти половина - на социальную сферу. Среди главных задач - обеспечение соотношения зарплаты бюджетников к средней по стране не менее 80 процентов.
За основу проекта бюджета-2020 взят базовый сценарий с ростом ВВП в 1,9 процента и ценой на газ на уровне этого года. На следующей неделе главный финансовый документ рассмотрит Совет Республики.
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