Проект бюджета-2020 принят во втором чтении

Еще одним важным аспектом безопасности и крепкой, здоровой нации является экономическая стабильность государства. Здесь и качество жизни, рост доходов людей и создание новых рабочих мест, в том числе и новые стимулы для развития частного сектора. Все это содержит проект бюджета на следующий год. Сегодня его поддержала во втором чтенииПалата представителей.



Все детали у Светланы Лукьянюк.За проект бюджета во втором чтении голосовали детально. Сначала за доходы и расходы, а после весь документ в целом. 94 за, 2 против. Такой итог обсуждения главного финансового документа здесь, в Овальном зале. Депутаты называют его компромиссом политических, экономических и социальных интересов. А также реалистичной базой, где учтены и внешняя конъюнктура рынка, и резервы и возможности внутренней экономики.







Расходы на поддержку реального сектора из казны снижаются

Поддержка реального сектора из госказны снизится на 10 %. Нужно учиться успешно работать без постоянных дотаций. Кого-то нужно будет и подстегнуть. Эффективность предприятий промышленности и сельского хозяйства во главе угла, тем самым снизится нагрузка на бюджет. И это важно, ведь пока мы не вышли из пиковых выплат по обслуживанию и погашению госдолга.





Социально ориентированный бюджет

Бюджет-2020 года сохраняет преемственность. 30 % средств пойдет на завершение пятилетних госпрограмм. Львиная доля - на социальную сферу - 44 %. Так что ждем улучшения качество услуг в образовании и здравоохранении. А тот же семейный капитал, и возможность тратить деньги, при необходимости на жилье, станет стимулом больших строек. Бюджетникам обещают соотношение их зарплат не менее 80 % к средней по стране. А пенсий - не ниже сорока.

Бюджет верстали из расчета стоимости барреля нефти 60 долларов, а цен на российский газ на уровне этого года, значит 127 долларов за кубометр. Пока договор не подписан, но в Минэнерго надеются, что российские партнеры будут формировать цену на газ, исходя из одинаковых условий для субъектов хозяйствования двух стран. Инфляция в следующем году также в рамках нынешнего 2019-го - не выше 5 %.





Задел на будущее