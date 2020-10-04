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Проект бюджета - 2021. Минфин просчитывает доходы и расходы главного финансового документа

В "Главном эфире" министр финансов Юрий Селиверстов

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