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Проект бюджета на 2020 год рассмотрят сегодня в Палате представителей

Если депутаты примут законопроект, то уже на следующей неделе он поступит для одобрения в Совет Республики. Всего в повестке дня 13 вопросов: международные договоры и шесть законопроектов, один из которых рассмотрят в первом чтении. Для депутатов старого созыва эта сессия станет заключительной. Новый состав Палаты представителей приступит к работе 6 декабря.

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