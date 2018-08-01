Проект "На контроле Президента" смотрите сегодня вечером

Дороги - это часть имиджа страны, внутреннего комфорта и, главное, безопасности. Беларусь по качеству покрытия - на 68-м месте в мире. Однако к дорожной теме Глава государства возвращается постоянно. Как выполняются поручения Президента, смотрите в новом проекте Агентства теленовостей сегодня после "Панорамы".