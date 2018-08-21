Проект по строительству биогазовой станции на "Тростенецком" проходит общественное обсуждение

Самая мощная в Беларуси биогазовая установка в следующем году может появиться на полигоне "Тростенецкий". Инвесторы - белорусско-швейцарская компания. Она уже около 10 лет занимается развитием альтернативной энергетики и преобразовывает газ на свалках в зеленую электроэнергию. Новый проект по строительству биогазовой станции на "Тростенецком" сейчас проходит общественное обсуждение. Если будет дан зеленый свет, то будет перевернута еще одна страница масштабного перехода Беларуси на рельсы зеленой экономики. Надежда Сербиненко разобралась, как из мусора получают экологически чистую энергию.

Как у каждой медали есть две стороны, так и у каждого мегаполиса есть свои красивые улицы, площади, парки и… свалки. Огромные полигоны с мусором обычно недалеко от черты города организованно или стихийно, но появляются в любой части мира.

Так и у двухмиллионного Минска есть четыре больших полигона. "Северный" и "Тростенец" уже переполнены и закрыты, а "Прудище" и "Тростенецкий" продолжают собирать мусор.

Это полигон "Тростенец". Уже 11 лет как он законсервирован. И сюда больше не свозят отходы. И сегодня он больше напоминает холм, поросший зеленью. Но ценность его все еще сохраняется, потому что под моими ногами еще есть биогаз - метан, который извлекают и по сей день.

Причем продолжаться это может до полувека. Чтобы добыть метан, необходимо "прошить" дно полигона трубами с отверстиями. Таким образом газ поступает наружу, в хранилища. Большое количество метана получают на полувековом полигоне "Тростенец".

Впервые опыт по дегазации полигонов Беларусь переняла 10 лет назад у Швейцарии. Совместная компания и сегодня активно занимается получением альтернативной энергии. Инженер Вячеслав Шумкин был одним из первых специалистов в Беларуси по проектированию биогазовых установок.

Свалка испаряет смесь метана и углекислого газа. Обычно он - образуясь - сразу улетучивается в атмосферу. И, разрушая озоновый слой, вызывает глобальное потепление. Но метан научились приручать. Выделяемое с помощью биогаза электричество через трансформатор попадает в энергосеть города.

Газ в качестве альтернативного источника энергии получают и на законсервированных полигонах. Сейчас открыто общественное обсуждение по дегазации действующего "Тростенецкого".

Полигон "Тростенецкий" - самая молодая и самая большая из действующих свалок в Минске. Именно здесь планируют установить самую мощную биогазовую установку в Беларуси. Свалочного газа здесь должно хватить как минимум на 10 лет работы.

Первый крупный завод по производству биогаза был построен в 1911 году в английском Бирмингеме. И сегодня европейские страны активно используют такой вид альтернативной энергии. От всей потребляемой она составляет около 3-4%. А в Финляндии, Швеции, Австрии, Дании и вовсе достигает 20.