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Проект по строительству мобильного атомного реактора прорабатывают Беларусь и Россия

Минск прорабатывает с Росатомом проект по созданию мобильного атомного реактора, сообщили в Национальной академии наук Беларуси на полях международного форума "Атомэкспо" в Сочи.

Еще в советские времена у Беларуси были такие наработки, однако проект свернули. Сейчас другие технологические платформы и возможности, так что создание мобильного атомного реактора разрабатывается с учетом новых технологий. Это очень важно для России с ее отдаленными регионами. А Беларусь в этом проекте может поделиться своим уникальным опытом и компетенциями в исследовании различных видов атомных реакторов.

Помимо стандартных, которые сейчас общепризнаны, наши ученые могут отрабатывать различные комбинации теплоносителя, топливных элементов различной формы. Эти компетенции уникальны, отметили в НАН Беларуси. Отечественные специалисты умеют работать с нестандартными реакторами.

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