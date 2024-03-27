Проект по строительству мобильного атомного реактора прорабатывают Беларусь и Россия

Еще в советские времена у Беларуси были такие наработки, однако проект свернули. Сейчас другие технологические платформы и возможности, так что создание мобильного атомного реактора разрабатывается с учетом новых технологий. Это очень важно для России с ее отдаленными регионами. А Беларусь в этом проекте может поделиться своим уникальным опытом и компетенциями в исследовании различных видов атомных реакторов.