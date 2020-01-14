Проект профстандарта для бизнес-тренеров разработают в Беларуси в 2020 году. Это предусмотрено планом работы Республиканского совета по развитию бизнес-образования на 2020 год. Предполагается, что после разработки проекта и утверждения профстандарта в стране будет запущен институциональный механизм модернизации системы бизнес-образования. Это позволит на системном уровне обеспечить повышение профессиональной компетентности менеджмента наших предпринимателей.