Проект "Сфера национальных интересов" - сразу после "Панорамы"

Спрос на рабочую силу растет. На сегодня в базе данных - 76 000 вакансий. Об этом заявила глава Минтруда Ирина Костевич. В Беларуси с начала года сокращается вынужденная полная занятость и уровень общей безработицы. При этом создаются и новые рабочие места. Больше других преуспевают те, кто готов к освоению новых навыков.