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Проект "Сфера национальных интересов" - сразу после "Панорамы"
Спрос на рабочую силу растет. На сегодня в базе данных - 76 000 вакансий. Об этом заявила глава Минтруда Ирина Костевич. В Беларуси с начала года сокращается вынужденная полная занятость и уровень общей безработицы. При этом создаются и новые рабочие места. Больше других преуспевают те, кто готов к освоению новых навыков.
Зарплаты и цены в магазинах, барометр народной инфляции и приоритеты и ориентиры глобального масштаба. Как сегодня решаются проблемы отдельно взятого человека? И что стоит за сухими цифрами роста ВВП и темпов инфляции? Об этом сегодня в проекте "Сфера национальных интересов" - сразу после "Панорамы".
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