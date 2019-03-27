Проект указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности в Беларуси подготовлен и уже согласовывается с основными экономическими ведомствами. Об этом стало известно сегодня во время встречи депутатов Палаты представителей с руководством Нацбанка. Кроме того, главное финучреждение может получить больше прав в определении основных направлений денежно-кредитной политики. Одновременно усилится и ответственность руководства этого госоргана. Такие меры позволят эффективнее контролировать уровень инфляции. Нацбанк нацелен на ее снижение до 4 % после 2020 года.