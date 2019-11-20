Проект указа о внедрении в стране системы обращения депозитной тары внесен в правительство

О том, что реальные сроки внедрения залоговой тары для Беларуси могут составить 2-3 года, ранее сообщил вице-премьер Владимир Кухарев. Кроме того, он уточнил: планируется поэтапное внедрение системы. Кажется, и у разработчиков концепции, и в правительстве, и среди населения разночтений нет. Преимущества данной системы сравнивают с хорошо доработанным вариантом советской залоговой системы. “Сфера интересов” о перспективах выгодного дела.

Так работает положенный в основу взаимоотношений государства и гражданина финансовый расчет. Пока в соседней Литве. Забота о природе и возвращение депозита для многих стали достаточной причиной включиться в этот процесс. Тароматы есть практически у каждого большого магазина, который по закону должен принимать бутылки. Обычно техника не простаивает, люди с охотой забирают положенные им 10 центов.

А это уже Беларусь. Пока опытный образец, аналог европейских тароматов.

Основные параметры: штрихкод, которым определяется и регистрируется вид тары, ее объем, вес, наличие остатков жидкости, которая также влияет на вес. Аппарат, принимая определенный вид тары, сам направляет ее в надлежащий отсек, где она перфорируется для лучшей укладки. Дальше прессование и вовлечение в дальнейший оборот.

Анатолий Шагун с теплотой вспоминает советскую систему сбора стеклотары, а ее современный аналог (залоговую систему обращения упаковки) считает едва ли самым перспективным решением.

Проект указа Президента уже подготовлен. Подсчитано, что в рамках реализации проекта будет создано порядка полутора тысяч новых рабочих мест. Просчитали и эффективность вовлечения упаковки в хозоборот.

Автор концепции Иван Михальчук уверяет: кроме очевидного экономического эффекта для перестройки экологического сознания будет полезна вовлеченность населения, в этой системе непосредственного участника и контролера. Цена тары закладывается производителем в цену товара и сегодня. Но после использования тара выбрасывается. Хорошо, если в контейнер. В случае появления залоговой стоимости банки или бутылки тара становится депозитно-банковской ячейкой. А к этому уже особое отношение. Разработчики проекта уже просчитали и примерную стоимость, при которой будет гарантирован обратный сбор тары.

Первые предварительные опросы в интернете от разработчиков идеи и проекта показали, что 75 % населения поддерживает эту систему.

Итак, проект указа о внедрении залоговой системы обращения потребительской упаковки внесен в правительство. Исходя из формулировок, он подготовлен для того, чтобы сократить объемы отходов и их вредное воздействие на окружающую среду, а также для повышения уровня оборота вторсырья. Очевидна и выгода для покупателя: при покупке товара в потребительской упаковке он платит за нее залог, а при возврате пустой тары получает деньги обратно. Документ коснется управляющих организаций, производителей и импортеров продуктов в потребительской упаковке, субъектов торговли, общественного питания и покупателей. В правительстве рассчитывают, что система заработает в течение двух лет.



