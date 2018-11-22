Проекты финансового рынка Евразийского экономического союза будут рассмотрены на заседании межправительственного совета ЕАЭС

Проекты финансового рынка Евразийского экономического союза будут рассмотрены в Минске на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Об этом сегодня заявили в Москве. В столице России проходит конференция "Евразийская экономическая интеграция". Министры, чиновники и банкиры обсуждают совместные проекты в рамках "пятерки". Их финансовой поддержкой занимается Евразийский банк развития. При его участии построена Полоцкая ГЭС, в проект было инвестировано 80 миллионов долларов США. Также банк предоставляет в лизинг белорусские самосвалы БелАЗ для рынка России.