Проекты, контракты и перспективы - региональные точки роста экономики президент Беларуси обсудил с губернатором Приморского края

В контакте от Бреста до Владивостока

Олег Кожемяко в качестве руководителя разных субъектов федерации уже 6 раз посещал нашу страну. Нынешний, седьмой визит стал логичным продолжением регионального контакта Беларуси и России. Этот эффективный формат работы последние месяцы был на паузе из-за коронавирусных ограничений. Однако экономика берет свое, и даже крепкие связи требуют постоянной настройки и развития. Перспективы с Приморским краем - в технологиях, услугах, совместных проектах. Это близкий и важный партнер Беларуси, хоть и удален географически. Наша страна заинтересована в развитии сотрудничества, несмотря ни на какие расстояния.

Дальний Восток - уникальная территория, которая объединяет комплекс самых разных производств. Белорусский опыт и наработки там востребованны. Перспективные направления обозначил президент.

Белорусские специалисты готовы принять участие и в строительстве космодрома Восточный. Этот масштабный проект для строителей - хорошая возможность для обмена опытом.

А. Лукашенко: Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный".



Белорусский интерес Приморья

Большая делегация из Приморского края за два дня успела поработать в Могилевском и столичном регионах. Профильные специалисты по ключевым направлениям посетили с десяток крупнейших предприятий. Точки регионального роста найдены.

Приморский край намерен закупить в Беларуси электробусы и заказать строительство нескольких важных объектов. Несмотря на географические плюсы производителей Азиатско-Тихоокеанского региона, наша страна выдерживает конкуренцию.

Беларусь - Россия: региональное сотрудничество