Профессионализм, оперативность, правильное принятие решений - такой подход к кадрам в Беларуси дает результат в экономике

Последние кадровые назначения Президента демонстрируют новый подход и требования к управленцам. Профессионализм, оперативность, результат, тонкое отношение к кадрам и быстрое принятие решений дают свои плоды в экономике.Безработица снижается, рентабельность растет. Что еще нам помогает выстоять в современных условиях?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

В современной экономической теории государства воспринимаются как корпорации.Такой подход определяет: доходы корпораций напрямую зависят от управленцев, их образования, опыта, а главное - умения работать с людьми и нацеливать их на результат.Вот и Президент 16 августа принял ряд кадровых решений. Вице-премьером стал опытный руководитель - министр промышленности, ранее генеральный директор БелАЗа Петр Пархомчик.

Уже 22 августа новый вице-премьер обсуждает с главой государства вопросы инвестиционной политики, инвестклимата и совместные проекты с Россией по импортозамещению.

Главная задача от Президента - удержать объемы производства, обеспечить рост экспорта, не допустить увеличения запасов на складах.

На встрече фактически даются ключевые советы всей нашей управленческой вертикали "погрузиться как можно глубже, найти все причины и постараться оказать на них существенное влияние, чтобы была положительная динамика".

Сейчас важно встроиться в общую систему импортозамещения с Россией и тем самым дать белорусам новые рабочие места. Число совместных проектов уже увеличилось с 14 до 20.

Одновременно надо замещать импортные комплектующие и у себя при производстве конечных товаров.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Если у нас есть хорошая школа автомобилестроения, большегрузных и прочих автомобилей, давайте будем углубляться здесь. Там же непочатый край работы, прежде всего по импортозамещению.

Можно смело сказать, что Президент выбирает на ответственные должности тех, кто умеет работать в новых условиях, кто не просиживает в кабинетах, а работает, как в народеговорят, "в полях".

Сейчас стране нужны новые подходы в экономике, необходимо наращивать экспорт, торговать со всем миром, а значит есть потребность в новых управленцах.

Я уже говорил о том, что не надо отбрасывать никакие рынки. Можем работать на западе - будем работать на западе, на юге, севере, востоке. Где только мы нужны, нужна наша продукция, везде надо работать.

Введенный Президентом режим турбо (быстрое принятие решений по проблемным предприятиям или экономическим вопросам)уже дает свои результаты.Так, в работе Миорского металлопрокатного завода, где недавно побывал глава государства, уже пошли продажи (6 тыс. тонн белой жести), есть заказы на следующие месяцы.

Факт Такой чуткий президентский подход к экономике сказывается и на более низком, чем планировалось, уровне безработицы - за семь месяцев 3,7 % при прогнозе в 4,2 %.

Несмотря на санкции, наши предприятия за семь месяцев показывают десятилетний рекорд рентабельности в 8,6 %.В это время в Европе фирмы на фоне санкций и высоких цен на энергоносители закрываются. Счета за электроэнергию увеличились в 5-14 раз. Легче не работать!

По прогнозам главы Центробанка ФРГ, инфляция в Германии к осени уже может побить исторический рекорд в 10 %.Когда производственный сектор США и Старого Света уходит в пике, доверие к долгам таких кредиторов у инвесторов резко сокращается.

Вот и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев недавно заявил, что США в обозримом будущем могут объявить дефолт по внешнему долгу.Любая долговая модель без реальной подпитки от производства обречена на коллапс.