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Профессиональный праздник готовятся встретить работники нефтяной сферы Беларуси
2019 год для отрасли - год технического перевооружения и год испытаний. Все мы помним ситуацию с некондиционным российским сырьем для Гомельтранснефти "Дружба". Тот "нефтяной коктейль" мог перечеркнуть всю предыдущую модернизацию. Однако белорусские лаборатории и специалисты сработали оперативно. Проверку на прочность выдержали. Черное золото снова в штатном режиме из Беларуси движется на европейские заводы. О сделанном за последний год и нефтяных амбициях на ближайшее время - репортаж Анны Ковалевой.
Контроль по 11 пунктам. Когда в апреле в Беларусь приплыла грязная нефть, именно эти люди были одними из первых, кто ее обнаружил. А потом была тотальная смена рабочего графика и усиленный контроль в режиме нон-стоп.
К 12 июля Гомельтранснефть "Дружба" полностью вытеснила "ядовитый" углеводород из наших трубопроводов. Причем, досрочно. В помощниках были вот эти умные снаряды. Они изнутри сканируют тело трубы. Работают по GPS-навигатору. За двое суток могут дойти от Мозыря до Пинска. Для нефтяной сферы это ноу-хау.
А вот это анализаторы общего содержания хлора. Суперсовременные. Теперь выявить некондиционную нефть возможно в самые сжатые сроки.
Масштабное обновление линейной производственно-диспетчерской станции на юге страны началось еще в конце 90-ых.
С тех пор совершенствование не прекращалось никогда. Очередной этап модернизации стартовал год назад. На смену 40-летним емкостям для хранения нефти строят вот такие - с алюминиевой крышей и плавающим понтоном.
Этот резервуар построен в нынешнем году по новой инвестпрограмме. Экологичность объекта выросла в десятки раз. Срок службы - более полувека.
В 2020 году экстерьер дополнят еще 5 таких же. Проектирование их уже начали. Параллельно идет реконструкция насосного оборудования. В итоге транспортировать нефть станет дешевле.
К слову, сам нефтепровод также переживает второе рождение. Отсюда до границы с Украиной - 200 метров. Рукой подать до реки Словечна. Да и в Беларуси нефтяные артерии протекают в непосредственной близости от водоемов. Некоторые трубы лежат прямо под реками. Такое соседство требует 100-процентной гарантии безопасности. К слову, качество вот этих новых труб сводит к нулю практически любое техногенное ЧП. За 2019 год таких установили уже почти на полсотни километров.
Нефтяная кровеносная система Беларуси сегодня работает без перебоев.
Парк хранения нефти полностью отвечает запросам экономики страны. Однако здесь увеличения этих потребностей не ждут. Говорят, готовы работать на опережение и уже присматривают свободные площадки для строительства новых современных нефтехранилищ.
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