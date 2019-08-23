Профессиональный праздник готовятся встретить работники нефтяной сферы Беларуси

2019 год для отрасли - год технического перевооружения и год испытаний. Все мы помним ситуацию с некондиционным российским сырьем для Гомельтранснефти "Дружба". Тот "нефтяной коктейль" мог перечеркнуть всю предыдущую модернизацию. Однако белорусские лаборатории и специалисты сработали оперативно. Проверку на прочность выдержали. Черное золото снова в штатном режиме из Беларуси движется на европейские заводы. О сделанном за последний год и нефтяных амбициях на ближайшее время - репортаж Анны Ковалевой.



Контроль по 11 пунктам. Когда в апреле в Беларусь приплыла грязная нефть, именно эти люди были одними из первых, кто ее обнаружил. А потом была тотальная смена рабочего графика и усиленный контроль в режиме нон-стоп.



К 12 июля Гомельтранснефть "Дружба" полностью вытеснила "ядовитый" углеводород из наших трубопроводов. Причем, досрочно. В помощниках были вот эти умные снаряды. Они изнутри сканируют тело трубы. Работают по GPS-навигатору. За двое суток могут дойти от Мозыря до Пинска. Для нефтяной сферы это ноу-хау.



А вот это анализаторы общего содержания хлора. Суперсовременные. Теперь выявить некондиционную нефть возможно в самые сжатые сроки.