Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы - урожай собран почти с 7 % площадей

Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 % площадей - собраны первые полмиллиона тонн зерна.

На особом контроле во время уборочной вопроспрофилактики производственного травматизма.Практическую помощь организациям в охране труда при уборке зерновых культур оказывают мобильные группы.С начала уборочной мобильные группы обследовали порядка 200 организаций, по результатам исследований выявлено свыше 1700 нарушений требований безопасности.