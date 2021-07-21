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Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы - урожай собран почти с 7 % площадей

Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7 % площадей - собраны первые полмиллиона тонн зерна.

На особом контроле во время уборочной вопроспрофилактики производственного травматизма.Практическую помощь организациям в охране труда при уборке зерновых культур оказывают мобильные группы.С начала уборочной мобильные группы обследовали порядка 200 организаций, по результатам исследований выявлено свыше 1700 нарушений требований безопасности.


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