Профицит внешней торговли Беларуси в январе - мае вырос в 2,3 раза

Внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам 5 месяцев года составило миллиард с четвертью. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает Национальный банк. Внешнеторговый оборот вырос на 30%, экспорт - почти на 33. Прибавил и импорт - плюс 29%.