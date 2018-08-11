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Профсоюзный актив помогает на льняных полях
В Дубровенском районе активисты помогали готовить тресту к механизированной уборке. Сильный ветер разбросал лен на большой территории. Главная задача - собрать его в ленты. После этого траста должно вылежаться. Посевная площадь Дубровенского льнозавода - 2 тысячи гектаров. Ставку делают на сорта белорусской селекции. Несколько лет назад на предприятии завершилась модернизация. Постоянно пополняется и парк сельхозтехники.
Профсоюзный актив северного региона страны к уборочной подключился с первых дней. Внимание специалистов на организацию горячего питания, обеспечение хлеборобов спецодеждой и соблюдение техники безопасности.
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