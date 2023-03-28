Профсоюзы Беларуси зафиксировали падение цен практически на все виды круп

Все председатели районных объединений профсоюзов выходят на этот мониторинг и за каждым председателем закреплено две торговых точки. Это может быть магазин в шаговой доступности и крупный гипермаркет. 89 позиций мы смотрим. Мониторинг показал, что белорусской продукции достаточно, покупатель может выбирать. Он может купить просто картофель, может купить мытый картофель. В общем-то есть вариант, когда даже можно уже очищенный картофель в вакуумной упаковке приобрести.

Сергей Денюшкин, председатель Заводского районного г. Минска объединения профсоюзов