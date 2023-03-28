3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Профсоюзы Беларуси зафиксировали падение цен практически на все виды круп
Федерация профсоюзов Беларуси зафиксировала падение цен практически на все виды круп. Специалисты провели очередной ежемесячный мониторинг стоимости основных продуктов питания.
В пределах 2-4 % подешевели крупа гречневая, манная, перловая, пшенная. Отмечают и снижение цен на рис, растворимый кофе и черный чай. При этом в районе 3 % выросла цена на пшеничную муку высшего сорта, овсяные хлопья, вареную колбасу. Несколько выше стали стоить сосиски и сардельки первого сорта, печень говяжья. За месяц подорожали и некоторые виды плодоовощной продукции (сказалась сезонность). На 31 % увеличились в цене помидоры, на 24 % - перец сладкий, лук репчатый - в районе 10 %. В то же время произошло снижение цен на огурцы, картофель, чеснок. На прежнем уровне остались цены на бананы, цитрусовые и морковь. Представители национального профцентра посетили 117 районов и городов и зафиксировали цены и наличие товара в 234 магазинах.
Мы посмотрели стоимость овощного набора - это по килограмму картошки, капусты, морковки, свеклы, лука. Такой набор разнится по регионам, если, например, в Гродненской он будет стоить 7 руб 60 коп, то в Витебске уже 9 руб, а в Минске 9 руб 40 коп. С нашей точки зрения это достаточно существенный разрез, потому что эта продукция наиболее востребована у студентов, пенсионеров и других граждан. Цены на данную продукцию должны регулироваться.
Все председатели районных объединений профсоюзов выходят на этот мониторинг и за каждым председателем закреплено две торговых точки. Это может быть магазин в шаговой доступности и крупный гипермаркет. 89 позиций мы смотрим. Мониторинг показал, что белорусской продукции достаточно, покупатель может выбирать. Он может купить просто картофель, может купить мытый картофель. В общем-то есть вариант, когда даже можно уже очищенный картофель в вакуумной упаковке приобрести.
Также специалисты сравнили цены этого месяца к марту прошлого года. Выяснилось, что стоимость на отдельные виды овощной продукции снизилась. Например, на капусту - почти на 54 %, картофель более 32 %, морковь - около 26 %, чеснок - примерно 34 % и свеклу - более чем на 36 %.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все