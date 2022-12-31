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Профсоюзы проверили, во сколько белорусам обойдется салат оливье на Новый год
Накануне Нового года профсоюзные специалисты подвели итоги очередного мониторинга цен. Стоимость продуктов питания за последний месяц практически осталась на том же уровне. Например, это каши и сухие молочные смеси для детского питания, крупы овсяные и пшенные, макароны, маргарин, творог и яйца. Несколько дешевле стали гречневая и перловая крупы, кофе растворимый, масло сливочное и растительное, хлеб, чай, рыба живая и мороженная. Обратили внимание и на то, в какую стоимость обойдется приготовление традиционных праздничных салатов оливье и селедка под шубой.
Щедрый тазик салата оливье весом 2,6 кг в среднем по стране обойдется в 11 рублей 33 копейки. По сравнению с прошлым годом стоимость салата такого объема выросла примерно на 1 рубль. В среднем же по стране селедка под шубой весом 2,2 кг стоит 8 рублей 7 копеек. Это сопоставимо со стоимостью салата в 2021 году.
Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит мониторинг цен на продукты питания. Смотрят стоимость товаров как в крупных гипермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности.
Фото:pixabay.com
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