Профсоюзы проверили, во сколько белорусам обойдется салат оливье на Новый год

Щедрый тазик салата оливье весом 2,6 кг в среднем по стране обойдется в 11 рублей 33 копейки. По сравнению с прошлым годом стоимость салата такого объема выросла примерно на 1 рубль. В среднем же по стране селедка под шубой весом 2,2 кг стоит 8 рублей 7 копеек. Это сопоставимо со стоимостью салата в 2021 году.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси