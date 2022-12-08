Прогноз - Китай и страны ОПЕК+ могут покинуть МВФ в 2023 году

Китай, Индия, а также страны ОПЕК+ в следующем году могут выйти из Международного валютного фонда. Такой прогноз сделал датский инвестиционный банк Saxo Bank.

Также в банке отметили, что те государства, которые не являются союзниками США, могут перестать использовать доллар в торговле. Для осуществления расчетов будет использоваться резервная валюта.

Эксперты банка сделали прогноз на 2023 год и для Великобритании. В частности, предполагается, что нынешний глава правительства покинет свой пост на фоне рецессии в стране и роста безработицы. В Соединенном Королевстве также будет организован референдум о возвращении страны в состав ЕС, и большинство британцев его поддержат.

Отметим, Saxo Bank в конце года традиционно публикует свои прогнозы, которые описывают события, гипотетически возможные в будущем.