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Прогноз - Китай и страны ОПЕК+ могут покинуть МВФ в 2023 году
Китай, Индия, а также страны ОПЕК+ в следующем году могут выйти из Международного валютного фонда. Такой прогноз сделал датский инвестиционный банк Saxo Bank.
Также в банке отметили, что те государства, которые не являются союзниками США, могут перестать использовать доллар в торговле. Для осуществления расчетов будет использоваться резервная валюта.
Эксперты банка сделали прогноз на 2023 год и для Великобритании. В частности, предполагается, что нынешний глава правительства покинет свой пост на фоне рецессии в стране и роста безработицы. В Соединенном Королевстве также будет организован референдум о возвращении страны в состав ЕС, и большинство британцев его поддержат.
Отметим, Saxo Bank в конце года традиционно публикует свои прогнозы, которые описывают события, гипотетически возможные в будущем.
Фото:pixabay.com
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