Прогноз ОПЕК: нефть останется главным видом топлива до 2045 года

Нефть останется главным видом топлива до 2045 года. Такой прогноз содержится в докладе ОПЕК, опубликованном на этой неделе. В качестве главного фактора, ограничивающего повышение спроса на нефть, авторы доклада называют рост парка электромобилей. По прогнозу ОПЕК, к 2045 - мировой автомобильный парк вырастет почти вдвое - примерно до 2,5 млрд авто, при этом 20 % будут приходиться на электрокары - это примерно полмиллиарда авто. Тем не менее автомобили с двигателями внутреннего сгорания, предсказывают эксперты, будут по-прежнему занимать большую долю - около 76 %, но спрос на них будет обеспечиваться в развивающихся странах.