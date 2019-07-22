Прогноз по годовому росту ВВП Беларуси пересматривать пока не планируют

Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой в "Главном эфире". Значит, ориентиром остается цифра в 4 %. В то же время по полугодию наша экономика приросла только на 0,9 %. В лидерах - строительная отрасль и приток прямых иностранных инвестиций почти на миллиард долларов. А вот по экспорту нашей продукции недобор. На это есть и объективные причины.



В поле зрения правительства предприятия, где зарплата ниже 400 рублей. Из 207 материальное положение работников улучшилось на 80. И в ближайшее время их будет не больше 10.