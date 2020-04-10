3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Прогноз ВТО: падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%
Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%
Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая организация. Спад может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.
Пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире, говорится в заявлении ВТО. Это звучало и в комментарии к прогнозу, который представило руководство Всемирной торговой организации.
"Если рассматривать оптимистичный сценарий, наши экономисты прогнозируют падение объемов мировой торговли товарами в этом году на 13% по сравнению с 2019 годом. Два фактора будут определять эффективность нашего восстановления. Во-первых, как быстро пандемия будет взята под контроль. Во-вторых, выбор стратегии правительствами.
Заметный подъем более вероятен, если политики дадут понять бизнесу и домохозяйствам, что пандемия была временным, одноразовым экономическим шоком. Для этого фискальная, монетарная и торговая политика должны двигаться в одном направлении. Поворот в сторону протекционизма приведет к новым потрясениям помимо тех, которые мы уже переживаем в настоящее время. Сохранение рынков, открытых для международной торговли и инвестиций, поможет экономикам быстрее восстановиться".
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов