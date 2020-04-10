Прогноз ВТО: падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%

Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%

Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая организация. Спад может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.

Пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире, говорится в заявлении ВТО. Это звучало и в комментарии к прогнозу, который представило руководство Всемирной торговой организации.

"Если рассматривать оптимистичный сценарий, наши экономисты прогнозируют падение объемов мировой торговли товарами в этом году на 13% по сравнению с 2019 годом. Два фактора будут определять эффективность нашего восстановления. Во-первых, как быстро пандемия будет взята под контроль. Во-вторых, выбор стратегии правительствами.