Прогнозы социально-экономического развития Беларуси на 2020 год

Какой будет экономическая и денежно-кредитная политика Беларуси в следующем году? Соответствующий указ, в котором обозначены ключевые параметры развития нашей страны (другими словами: задачи правительству на ближайшую перспективу), подписал Глава государства.



По прогнозу на 2020-й, рост ВВП ожидается на уровне чуть менее 3 %, экспорт увеличится на 3,5 %. Привлечь в страну в следующем году прямых иностранных инвестиций на чистой основе рассчитывают более полутора миллиардов долларов. Монетарная политика будет направлена на то, чтобы стабилизировать инфляцию. Ожидается, она в будущем году не перешагнет 5-процентный рубеж. Кошельки белорусов потяжелеют в среднем на 2,5 %.



