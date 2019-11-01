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Прогнозы социально-экономического развития Беларуси на 2020 год

Какой будет экономическая и денежно-кредитная политика Беларуси в следующем году? Соответствующий указ, в котором обозначены ключевые параметры развития нашей страны (другими словами: задачи правительству на ближайшую перспективу), подписал Глава государства.

По прогнозу на 2020-й, рост ВВП ожидается на уровне чуть менее 3 %, экспорт увеличится на 3,5 %. Привлечь в страну в следующем году прямых иностранных инвестиций на чистой основе рассчитывают более полутора миллиардов долларов. Монетарная политика будет направлена на то, чтобы стабилизировать инфляцию. Ожидается, она в будущем году не перешагнет 5-процентный рубеж. Кошельки белорусов потяжелеют в среднем на 2,5 %.

Корректировка налогового законодательства

Также Александр Лукашенко подписал указ о корректировке отдельных положений налогового законодательства. Например, ИП, торгующим в розницу, не обязательно при перевозке товара либо в магазине иметь документы, подтверждающие его приобретение.

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