Программа развития конкуренции готовится в Беларуси

Будут прописаны общие принципы, подходы и ожидания. А также второй блок - отраслевой, где продумают конкретные дорожные карты на приход новых игроков в отраслях. Прописано и основное направление - защита основ и принципов честного соперничества госорганами всех уровней. Об этом было заявлено на международном форуме в Минске "Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты". Сегодня форум продолжит работу. Говорить будут о принципе исключительного права на товарный знак в ЕАЭС.



Также одна из тематических дискуссий посвящена розничному рынку, где нужно соблюдать баланс интересов и бизнеса, и потребителей, чтобы не было дефицита товаров и скачков цен.



