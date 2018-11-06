Программа развития конкуренции появится в Беларуси

В Беларуси представят программу развития конкуренции. Об этом заявили на "Кастрычніцкім форуме". Уже проанализировано 6 отраслей экономики, еще 6 будут исследованы. По итогам станет понятно, кто останется монополистом, а где возможно присутствие других игроков. И во многом это посодействует развитию малого бизнеса. Кроме того, техническую и финансовую помощь во многих проектах готовы оказать и международные структуры. Содействовать развитию малого бизнеса и привлекать инвестиции намерен и Европейский союз через поддержку проектов "Женщины в бизнесе".