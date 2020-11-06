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Программу сотрудничества по использованию атомной энергии в мирных целях до 2030-го обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ

В повестке было 18 вопросов. Основные касались работы экономики в условияхкоронавирусной инфекции. Беларусь настаивает навозобновлении полноценного пассажирского сообщения в Содружестве, которое упало вэтом году на треть. Готовы развивать и контакты в IT-сфере.

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