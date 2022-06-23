Производители ЕАЭС смогут заместить ежегодный промышленный импорт на $70 млрд

В Евразийском экономическом союзе решено уделить пристальное внимание кооперации и импортозамещению. Новость не стала сенсацией! Замещение импортных поставок - вынужденная необходимость. Страны объединяют усилия, дабы производить свой продукт взамен критического импорта. В документах по итогам Межправсовета закрепили создание новой комиссии, которая как раз должна оперативно решать вопросы по "кооперации" идей, технологий и капитала от каждой из стран "пятерки". Для удобства бизнеса сформировали и карту индустриализации - в ней уже 170 проектов.

Акцент - на авиа- и судостроение, автомобильную и легкую промышленность, фармацевтику и сельхозтехнику. Не менее важна кооперация и в производстве продуктов питания. Сегодня страны согласовывают балансы поставок. В целом, как заверили главы правительств, проблем с продовольствием на евразийской территории не будет. Экономики взаимодополняемые, и здесь важно грамотно распределить экспорт и импорт, выстроить удобные маршруты для доставки грузов. Светлана Лукьянюк - о главных приоритетах интеграции "пятерки" (видео).