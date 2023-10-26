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Производство лифтов, поставка минеральных удобрений, проектирование молочно-товарных ферм - Беларусь и Оренбургская область усиливают кооперацию

Беларусь и Оренбургская область усиливают взаимодействие. Подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Беларусь в тройке лидеров среди партнеров российского региона. И взаимная торговля растет. Сегодня более 130 предприятий Оренбуржья поставляют продукцию на наш рынок, что важно - их количество выросло почти вдвое только за прошлый год. Производство лифтов, поставка минеральных удобрений, проектирование молочно-товарных ферм - белорусские компетенции по этим направлениям сейчас прорабатываются активнее всего.


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Серьезная тема - это сотрудничество в части приобретения минеральных удобрений. Это актуально и для Беларуси, и для Оренбуржья. Если раньше мы покупали удобрения у вас через посредников, сегодня это будем делать напрямую.
Сергей Балыкин, первый вице-губернатор - первый зампредседателя правительства Оренбургской области России

В свою очень Беларусь активно поставляет на этот рынок сельхозтехнику. В области примерно 16 тысяч тракторов и свыше половины из них - МТЗ. Больше техники в Оренбуржье будет отправлять и Гомсельмаш. В следующем году планируется экспортировать не менее сотни машин.


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У нас хорошие взаимоотношения с Оренбургской областью. Последние годы это, безусловно, рост продаж. И мы на сегодня видим, что выйдем на долю продаж порядка 30% новых машин. В то же время мы традиционно поставляем комплектующие. И у нас по сравнению с прошлым годом закупки увеличились на 20%.
Дмитрий Афанасьев, первый замдиректора - директор центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш"

Российская делегация в рамках визита в Беларусь уже посетила ряд заводов, и не только промышленного сектора. В программе также сельхозпредприятия, транспортный комплекс, образовательные учреждения и ряд других локаций.


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