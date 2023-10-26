Производство лифтов, поставка минеральных удобрений, проектирование молочно-товарных ферм - Беларусь и Оренбургская область усиливают кооперацию

У нас хорошие взаимоотношения с Оренбургской областью. Последние годы это, безусловно, рост продаж. И мы на сегодня видим, что выйдем на долю продаж порядка 30% новых машин. В то же время мы традиционно поставляем комплектующие. И у нас по сравнению с прошлым годом закупки увеличились на 20%.

Дмитрий Афанасьев, первый замдиректора - директор центра продаж и сервиса ОАО "Гомсельмаш"