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Производство молока в Беларуси за пятилетку должно вырасти на 2 млн тонн
Производство молока в Беларуси за пятилетку планируют увеличить почти на 2 миллиона тонн - практически на четверть от нынешнего объема. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия. Он отметил, что достигать этой цели будут за счет модернизации отрасли животноводства, строительства, реконструкции молочно-товарных комплексов и внедрения современных технологий. В этом году в целом по стране планируется построить до 50 новых ферм. Ведомство также активно работает над увеличением экспортной составляющей и диверсификацией рынков сбыта.
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