ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Производство органической продукции растениеводства в Беларуси за год выросло почти в 6 раз

Производство органической продукции растениеводства в Беларуси в 2020 году выросло почти в 6 раз. Товары с пометкой "эко" - от молока до биоудобрений - в нашей стране сегодня производят около трех десятков предприятий, за прошлый год их общий объем производства составил почти 7 тысяч тонн.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все