Производство сахара впервые за три года будет ниже уровня оценки глобального потребления

Глобальные рынки сельхозтоваров более устойчивы к пандемии, чем многие другие сектора экономики. Но неопределенность сохраняется, поэтому надо быть готовыми к реакции на возможные изменения, считает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Беларусь постоянно держит руку на пульсе, ведь огромную часть продуктов питания поставляет на экспорт. Причем это товары высокой добавленной стоимости. Сейчас начинают расти цены на сахар, а значит, дороже удастся продать за рубеж. На рынке сахара ожидается снижение производства. Причем впервые за три года оно будет ниже уровня оценки глобального потребления. Производство молока в мире сохраняет устойчивость и, возможно, подрастет в этом году на чуть менее процента. Однако экспорт молочной продукции в мире должен сократиться на 4 % из-за неустойчивого спроса со стороны импортеров. Это учитывает и наше правительство, формируя сегодня экспортную карту.



Напоминаем, что выставка "Белагро" в Футбольном манеже продлится до 4 октября. 360 компаний будут удивлять новинками производства и делиться новациями в агросекторе. Будут и дегустации, и конкурсы.

