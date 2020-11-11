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Производство сельхозпродукции за 10 месяцев текущего года выросло более чем на 4%
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иван Крупко во время 26-й международной специализированной выставки "ПродЭкспо". В нынешнем году внимание к аграрному сектору велико: пандемия обусловила высокий спрос на продовольствие во всем мире.
Напомним, "ПродЭкспо" приглашает на площадку до конца рабочей недели. Свою продукцию представляют две сотни участников из всех регионов страны, а также государства ближнего и дальнего зарубежья.
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