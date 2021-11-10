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ЕЭК: Производство сельхозпродукции стран ЕАЭС будет расти

Производство сельскохозяйственной продукции стран Евразийского экономического союза в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти. Такие прогнозы делает Коллегия ЕЭК. К 2025 году приростпроизводства в отрасли в денежном выражении составит 17 %, а к 2030-му - 31 %. И это несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Кроме того, по прогнозам, взаимная торговля сельхозтоварами вырастет на 24 %. Ожидается положительное сальдо внешней торговлив размере 7,1 млрд долларов.

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