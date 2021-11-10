ЕЭК: Производство сельхозпродукции стран ЕАЭС будет расти

Производство сельскохозяйственной продукции стран Евразийского экономического союза в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти. Такие прогнозы делает Коллегия ЕЭК. К 2025 году приростпроизводства в отрасли в денежном выражении составит 17 %, а к 2030-му - 31 %. И это несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.