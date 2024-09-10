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Производство союзного самолета "Освей" на повестке в Палате представителей Беларуси
Первые образцы самолета "Освей" должны быть произведены в 2026-2027 годах. Об этом заявили сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси. На расширенное заседание собралась Постоянная комиссия по нацбезопасности.
Главный вопрос - будущая ратификация межправительственного соглашения Беларуси и России о разработке и организации серийного производства "Освея". Документ планируется рассмотреть в Овальном зале уже 17 сентября - на открытии сессии. Это подчеркнет важность законопроекта.
Совместный проект - это еще шаг, подтверждающий, что Республика Беларусь и Российская Федерация - это два братских народа на основе политических, экономических и других связей. Это то, что закладывает прочную основу, фундамент нашего Союзного государства. В рамках принятых 28 союзных программ шаг за шагом реализуем задачи экономического подъема наших государств.
В первую очередь мы ставим перед собой цель - получение дополнительных компетенций. Взаимодействие с Российской Федерацией и решение вопроса создания совместного самолета. У нас основная задача - получить компетенции, наработки и возможности самостоятельного конструирования авиационной техники.
Отметим, самолеты будут собирать на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах.
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