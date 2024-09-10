Производство союзного самолета "Освей" на повестке в Палате представителей Беларуси

Совместный проект - это еще шаг, подтверждающий, что Республика Беларусь и Российская Федерация - это два братских народа на основе политических, экономических и других связей. Это то, что закладывает прочную основу, фундамент нашего Союзного государства. В рамках принятых 28 союзных программ шаг за шагом реализуем задачи экономического подъема наших государств.

Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси