Бесхозные земли должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Прокуратура провела проверку по вопросам охраны и использования земель. Вопрос на контроле у главы государства. Земля - национальное достояние и важнейший ресурс. А потому подход к ее использованию должен быть рациональным. Как заброшенным участкам дают новую жизнь - в материале Виктории Радевич.

Это поле на границе деревень Емельяновичи и Почапово, что в Барановичском районе, относится к местной птицефабрике. Еще полгода назад здесь все было заросшим, валялись груды мусора. Несколько лет эти 200 соток никак не использовались и попросту были заброшены.

На данном поле выпасался скот местного населения. Так как стало скота гораздо меньше, практически уже и нет, население стало использовать как свалку это поле. Наше предприятие занималось раскорчевкой и введением в севооборот более плодородных земель. Это поле немножко подзапустили. Татьяна Михей, ведущий агроном филиала птицефабрики

Вопросы к землевладельцу возникли у межрайонной прокуратуры.

Бесхозные земли должны быть вовлечены в оборот









news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/8f2/u5mb72ese4ev0gh242tnqzjzl48lc3uv.jpg

В ходе проверки, проведенной Барановичской межрайонной прокуратурой, установлен участок неиспользуемых луговых земель, заросших деревьями и кустарниками. Данный участок находится на землях одного из сельскохозяйственных предприятий Барановичского района. Невовлечение его в оборот стало одной из причин образования несанкционированной свалки отходов. Александр Карлюк, барановичский межрайонный прокурор

Чтобы облагородить участок и в дальнейшем вырастить здесь корм для скота, работники местной сельхозорганизации собрали весь мусор, скосили траву, убрали деревья, затем вспахали землю и засеяли ее пшеницей. Уже в конце лета здесь соберут первый урожай.

Участку подарили новую жизнь, пока он окончательно не зарос. После сбора зерновых его засеют многолетней травой. Теперь территория будет использоваться по назначению - как пастбище.

Навести порядок на земле

А на этом поле под Минском этим летом будет расти кукуруза. Но здесь еще предстоит много работы. Много лет бесхозная земля находилась в категории запаса, навести порядок было некому. Однако после проверки прокуратуры владелец появился. Участок осваивает под свои нужды местное сельхозпредприятие. Сейчас здесь полным ходом идет подготовка почвы под сев, вскоре внесут удобрения, соберут все камни и можно садить кормовую культуру.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/eae/bj1n64t123f5rzi4c5rjkrsue8hfwftj.jpg

Данный участок составляет 70 га. Как мы видим, он отличается большим количеством сорной растительности, которая за многие годы здесь образовалась, и сильной запыленностью участка. Также по проходу дисков мы можем слышать, что очень много камней. Тоже предстоит их собрать. Карина Швораб, главный агроном сельскохозяйственной организации

Задействовать в экономике пустующие земли

И таких "резервных земель" множество. Только за два месяца работники надзорного ведомства выявили более 3 тысяч пустующих гектар. И как показали результаты проверки, участки оставались бесхозными от 10 до 60 лет.

На начало прошлого года в республике земель запаса или так называемых резервных земель числилось более 270 тыс. га. Меры прокурорского реагирования позволили наладить учет таких земель и вовлечь их в экономический оборот. Как результат площадь непродуктивных земель в республике сократилась вдвое. В целях улучшения ситуации по инициативе органов прокуратуры местным органам власти предложено с учетом состояния земель, их качественных, природно-географических, экономических характеристик и других параметров перераспределить резервные земли между землепользователями. Вопрос поставлен на контроль. Андрей Караченко, старший прокурор отдела Генпрокуратуры Беларуси

Земля - важнейший ресурс