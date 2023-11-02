Прокуратура проверяет готовность сельхозпредприятий к наступлению холодов

В приоритете сохранность крупного рогатого скота и наличие для них качественных кормов. Пристальное внимание - соблюдению ветеринарных и санитарных норм на производственных объектах. Важно отследить всю цепочку: от содержания животных до поставки мясной продукции потребителю. На контроле - и мясоперерабатывающие предприятия. По фактам выявленных нарушений принципиальная позиция, как со стороны надзорного ведомства, так и других контролирующих органов и местных властей. Положение дел в сфере АПК вместе с прокурорами изучили наши корреспонденты.

Сельскохозяйственное предприятие в агрогородке Турец, что под Червенем, под пристальным вниманием прокуратуры последние два года. Падеж скота, вынужденный убой животных, условия их содержания и выращивания. На одной из ферм хозяйства благодаря общим усилиям дела стали улучшаться. К зиме практически готовы: кормов заготовлено достаточно, подстилкой для животных обеспечены. Почти две недели назад начали строительство нового производственного помещения. Но как во время проверки с прокурорами мы убедились сами - работать здесь еще есть над чем.

Мы видим, что имеются отдельные нарушения, связанные с ветеринарным благополучием. Имеются недостатки в санитарном содержании производственных помещений, видели, что банк молозива не сформирован должным образом. Соответствующие меры реагирования будут приняты, виновные будут привлечены к ответственности. Павел Гордынец, начальник отдела прокуратуры Минской области

При этом в хозяйстве - как в Минской области в целом - хорошие показатели, последнее время.

Сохранность стала лучше по нескольким фактам: во-первых, ужесточили контроль. Если произошел какой-то падеж и видим систему, выезжают специалисты ветстанции, в том числе и я. Мы вскрываем, устанавливаем диагноз и ищем причину. Потом эту причину устраняем. Алеся Хаританович, главный ветеринарный врач Червенского района

Только в столичном регионе работники надзорного ведомства, проверяя ситуацию в сфере АПК, посетили больше 250 сельхозпредприятий. Для понимания реального положения дел в ведомстве привели цифры: в 70 процентах случаев найдены нарушения. Больше полутысячи должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.





В период заготовки кормов у прокуроров возникло много нареканий. Только несоблюдение технологии процесса было зафиксировано более чем в 170 сельхозорганизациях. И это не единственное нарушение. С наступлением холодов аграриям предстоит сдать важный экзамен: обеспечить необходимую кормовую базу и сохранность животных. Эта работа остается в приоритете.

В целях упреждения негативных последствий и обеспечения сохранности крупного рогатого скота Генеральной прокуратурой потребовано от Минсельхозпрода совместно с облисполкомами взять на контроль сельхозорганизации, заготовившие наименьший объем травяных кормов и при их недостаточности в зимне-стойловый период оперативно решать этот вопрос. Вячеслав Демидович, заместителя начальника управления генпрокуратуры Беларуси

У нас есть немножко проблема скученности скота. Мы ее решаем, насколько это возможно. В планах за год построить комплекс в деревне Хутор. Мы сможем разместить животных более комфортно, нарастить производство. Эва Вашкинель, главный зоотехник экспериментальной базы "Натальевск"

Несмотря на эту проблему, по остальным показателям экспериментальная база "Натальевск" в районе считается показательным предприятием.

Экспериментальная база "Натальевск" является флагманом в сельскохозяйственном производстве нашего района по валовому надою, по сбору урожая и посредимесячной заработной плате. На сегодняшний день в сельхозорганизации завершена заготовка кормов, ведется уборка кукурузы на зерно в завершающей стадии. Андрей Гусарев, первый заместитель представителя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Червенского райисполкома

На контроле прокуратуры не только фермы, но и мясоперерабатывающие предприятия. Из-за выявленных нарушений в сентябре прокуратура на месяц приостановила работу убойного цеха в Червене.

"Ну не можем по санитарным нормам навалом быть, разрывы должны быть. Где они?", - возмущается сотрудник КГК.

Вынесены нам замечания, порядка 30 замечаний было указано. В сентябре основные нарушения были по ремонту помещения: выбоины в полах, в асфальтобетонном покрытии. Все бетонные работы были проведены, стены восстановлены, отремонтированы. Мы получили разрешение работать дальше. Роман Артименя, ветеринарный врач-эксперт скотобойный цеха в г. Червень

В этот убойный цех, рассказывают в прокуратуре, попадает скот со всего района. В каком состоянии животные - строго под контролем. Так во время съемок одна из привезенных для убоя коров по состоянию здоровья не прошла.





В сентябре было посещено 6 скотоубойных пунктов, входящих в систему потребкооперации. Были выявлены многочисленные нарушения ветеринарных и санитарных норм. По требованию органов прокуратуры их деятельность была приостановлена до устранения установленных нарушений. Павел Гордынец, начальник отдела прокуратуры Минской области

В Шумилинском районе падеж скота в этом году увеличился практически во всех хозяйствах района и составил около 700 голов. Самая критическая ситуация на предприятии "Шумилинский райагросервис". В этом хозяйстве прокуроры были не раз. С начала года здесь погибли 260 телят. Основная причина - нарушения условий кормления и содержания животных. В июне появилось новое руководство: как итог - уже последние 2 месяца здесь не фиксируется гибель телят.

Основные претензии - это дефицит кормов, несоблюдение зоотехнических ветеринарных правил, недостаток зоотехников, ветеринаров, а также отсутствие денежных средств на закупку необходимых ветеринарных препаратов. Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела прокуратуры Витебской области