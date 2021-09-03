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Промежуточные итоги работы белорусской таможни

Не создавать лишние трудности, а наоборот помогать белорусским предприятиям работать в условиях санкционного давления. Такая задача стоит перед таможенными органами. Акцент - на ускорение процесса оформления грузов. Результаты уже есть. О них рассказал председатель ГТК Владимир Орловский.

Что касается очередей грузового транспорта, который скапливается на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, по словам Владимира Орловского, причина этому - не всегда ритмичная работа сопредельных коллег. Чаще всего вопросы возникают по литовскому направлению, и особенно в выходные дни.

В целом результаты за неполный 2021-й позитивные. Уже собрано на четверть больше, чем в прошлом году. В казну поступило почти 6,6 миллиарда рублей. Грузопоток растет. Рассчитывают, что такой тренд сохранится (видео).

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