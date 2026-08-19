Промкооперация, АПК и туризм: программу белорусско-узбекского форума обсудили в Совете Республики

Краткий пересказ от ИИ

Промкооперация, сотрудничество в сферах АПК и развитие туризма: программу и архитектуру предстоящих встреч в рамках белорусско-узбекского межпарламентского форума обсудили на заседании оргкомитета в Совете Республики.

С 29 по 30 сентября узбекский город Хива станет площадкой для делового диалога. В первый день запланирована работа 4 секций женского бизнес-форума, где участники обсудят детали сотрудничества в сферах АПК, промышленности и туризма, а также социальные и гуманитарные вопросы.



Второй день наполнит повестка третьего заседания межпарламентской комиссии, а также встречи глав органов местного самоуправления и совместное заседание молодежных советов двух стран. Центральным событием станет пленарное заседание, а также выставка продукции белорусских и узбекских предприятий.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы рассчитываем выйти на солидный пакет документов, который будет подписан в рамках этого форума. Также обсуждали эти вопросы. У нас уже подготовлен ряд соглашений межведомственного, межрегионального характера. И мы продолжаем совместную работу с нашими узбекскими коллегами по подготовке конкретных контрактов, связанных с экспортом продукции белорусской в Узбекистан и узбекской - в Республику Беларусь".

Ранее форум проходил в формате женского бизнес-события, а в этом году он вырос до межпарламентского мероприятия. Ключевой приоритет - это договоренности между министерствами и ведомствами, а также регионами и бизнесом двух стран.