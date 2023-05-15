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Промкооперация и импортозамещение - новые точки роста товарооборота Беларуси и Владимирской области

Беларусь и Владимирская область делают ставку на промышленную кооперацию и рассчитывают на увеличение товарооборота. Об этом сегодня заявил журналистам губернатор этого российского региона.

Делегация находится с визитом в Минске. Российских коллег встречали в Белорусской торгово-промышленной палате. Здесь было подписано соглашение о сотрудничестве. Акцент на замещение западной техники на машины белорусского производства. Конкретные примеры уже есть.

Как показывает практика, межрегиональное сотрудничество - один из наиболее эффективных механизмов решения проблем в санкционный период. За этот год с подобными визитами нашу страну посетили уже 10 российских губернаторов.

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