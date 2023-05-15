Промкооперация и импортозамещение - новые точки роста товарооборота Беларуси и Владимирской области

Беларусь и Владимирская область делают ставку на промышленную кооперацию и рассчитывают на увеличение товарооборота. Об этом сегодня заявил журналистам губернатор этого российского региона.

Делегация находится с визитом в Минске. Российских коллег встречали в Белорусской торгово-промышленной палате. Здесь было подписано соглашение о сотрудничестве. Акцент на замещение западной техники на машины белорусского производства. Конкретные примеры уже есть.