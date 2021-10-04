Объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе за 8 месяцев составил без малого 854 миллиарда долларов и увеличился на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации ЕЭК, самое значительное увеличение наблюдалось в Беларуси, затем идет Россия, Казахстан и Армения. Наибольший рост отмечен в водоснабжении, контроле над сбором и распределением отходов, также увеличился объем производства в электроснабжении, подаче газа, в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.