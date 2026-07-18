Промышленное производство Брестской области выросло на 5,5 %

Брестская область в январе - июне 2026 года нарастила объемы промышленного производства на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик по итогам доклада Президенту Александру Лукашенко.

Доклад главе государства касался широкого спектра вопросов. Один из них - работа промышленности в первой половине года. "Брестская область нарастила объемы производства. Темп роста составляет 105,5 %", - сказал Петр Пархомчик. Он подчеркнул, что для развития необходима здоровая конкуренция, и привел несколько примеров.

Так, глава области рассказал о проекте "Мидеа" по производству холодильников. На этой площадке увеличили объемы выпускаемой продукции. Подавляющее большинство отгружается на экспорт.

"Компания "СТиМ" - инновационная, предлагает разработки с помощью цифровизации и искусственного интеллекта, является производителем оригинального оборудования. Не только продают то, что производят, но еще предлагают выполнять услуги по нанесению дорожной разметки. У них есть заказы. Например, в Татарстане приводят дороги в порядок", - обратил внимание председатель Брестского облисполкома. Предприятие работает над тем, чтобы увеличивать ресурс использования дорожной разметки.

В части внедрения автоматизации и роботизации Петр Пархомчик привел в пример аккумуляторные производства, работающие на территории Брестской области.

Один из флагманов в перерабатывающей промышленности - "Савушкин продукт". "Результаты впечатляющие, динамика превосходная, количество молока в переработке увеличивается. По поручению Президента они сейчас решают два очень серьезных инвестиционных проекта на территории Витебской области. Вопрос находится на жестком контроле как правительства, так и руководства Брестской области.



Молокоперерабатывающие заводы - Оршанский и Полоцкий - преобразятся буквально к концу этого года. Появятся новые технологии, новое автоматическое оборудование. Где-то 6-7 месяцев понадобится, чтобы выйти на производственные мощности, определить очень четко ассортимент продукции. Готовы помочь Витебской области в решении этих вопросов", - заверил председатель Брестского облисполкома.

На территории Брестской области работает большое количество предприятий как государственной, так и частной форм собственности. Каждый из них вносит вклад в рост промышленного производства региона.



"Промышленность в надежных руках. Будем продолжать совершенствовать, - подчеркнул Петр Пархомчик. - Для развития промышленности важны инвестиции. У нас около 200 проектов, которые находятся на контроле: как региональных, так и инновационных, импортозамещающих. Решены вопросы финансирования, что даст следующий толчок развитию Брестской области на ближайшую перспективу".