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Промышленное сотрудничество - одна из тем повестки Евразийского экономического форума в Бишкеке

300 миллиардов долларов и порядка 300 проектов - в такие цифры оценивается потенциал импортозамещения для Евразийского экономического союза.

И это лишь официальные заявки производителей ЕАЭС. Для них создана специальная карта импортозамещания (это ориентир для реального сектора по выпуску актуальной продукции в условиях запрета на европейские поставки). Документ постоянно дополняется. И любое предприятие может оставить свою заявку. В нынешних реалиях это открывает новые возможности для производителей. В первую очередь, стран - участниц ЕАЭС, в том числе Беларуси.

Промышленное сотрудничество - одна из тем повестки Евразийского экономического форума. Накануне он завершился в Бишкеке. Эксперты обсудили также создание независимого платежного пространства в национальных валютах, новые меры поддержки бизнеса, создание единых рынков газа и электроэнергии, гуманитарные инициативы. Сегодня, как планируется, большой разговор о будущем евразийской интеграции продолжится уже на высшем уровне.


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