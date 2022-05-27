Промышленное сотрудничество - одна из тем повестки Евразийского экономического форума в Бишкеке

И это лишь официальные заявки производителей ЕАЭС. Для них создана специальная карта импортозамещания (это ориентир для реального сектора по выпуску актуальной продукции в условиях запрета на европейские поставки). Документ постоянно дополняется. И любое предприятие может оставить свою заявку. В нынешних реалиях это открывает новые возможности для производителей. В первую очередь, стран - участниц ЕАЭС, в том числе Беларуси.